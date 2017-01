Accident mortel de bus en Saône-et-Loire : pourquoi la RCEA est-elle surnommée "la route de la mort" ?

Plus de 15.000 véhicules s'y croisent chaque jour, pour près de la moitié de camions, indique France 3 Bourgogne. "Elle est assez monotone, la vitesse est limitée à 90 km/h. Il y a ceux qui s'impatientent et ceux qui s'endorment", indique une source judiciaire au Midi Libre.





A la suite d'une surmortalité dans les années 2010-2011, des aménagements ont été effectués : radars, panneaux, bandes sonores et granuleuses sur la chaussée, vitesse réduite, ou encore interdiction faite aux poids lourds de doubler. Des travaux ont été lancés pour aménager entièrement cette route en 2x2 voies, rapporte Le Dauphiné. Un important programme de rénovation et de sécurisation a été présenté en 2013. Le secrétaire d'Etat aux Transports, Alain Vidalies, a rappelé en mars dernier que plus de 100 millions d'euros d'investissements étaient prévus pour cette route. Mais le chantier avance lentement. Les travaux doivent se poursuivre jusqu'en 2025.