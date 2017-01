Adolescente "agressée" dans un bus à Brest : "Aucune plainte n’a été déposée"

Nombreux sont ceux qui aujourd'hui mettent en doute le témoignage de cette maman. "Nous n'avons même pas l'identité de la victime et de sa mère. La brigade des mineurs n'a rien, le procureur n'a rien... Seul le journaliste a un nom et un numéro. Mais il y a le secret des sources, souligne un policier quelque peu désemparé. "Très clairement, on a l'impression qu'il y a eu là beaucoup de bruit pour rien et que la maman en question est plus une mythomane qu'autre chose. Si tout cela est faux, il faudra tenter de comprendre pourquoi elle a fait ça. N'oublions pas que la maman n'a pas oublié de préciser que 'les policiers' lui avaient 'dit qu'ils connaissaient l'agresseure principale et qu'elle n'avait même pas peur d'eux'. C'est bien pour la police ça ? ", ajoute-t-il.





Si les faits n'ont jamais existé, des poursuites pourraient être engagées à l'encontre de cette maman pour "dénonciation de crime imaginaire notamment". S'ils sont avérés, il faudra alors retrouver les "deux gamines" de la ligne de bus.