Affaire des écoutes : le parquet national financier demande un procès contre Nicolas Sarkozy pour "corruption"

Le Parquet national financier (PNF) réclame, ce vendredi, un procès pour "corruption, trafic d’influence et recel de violation du secret professionnel" contre l’ancien chef de l'État, Nicolas Sarkozy, dans le dossier des "écoutes". Cette même instance demande également le renvoi en correctionnelle de son avocat, Me Thierry Herzog, et de l’ex-premier avocat général près la Cour de assation, Gilbert Azibert. Selon Le Parisien, qui a sorti l'information, le réquisitoire a été signé mercredi par la procureur du PNF Eliane Houlette, puis a été transmis aux juges d'instruction jeudi avant d'être envoyé ce vendredi aux différentes parties.