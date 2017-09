Affaire Grégory : ce que dit l'expertise psychologique de Murielle Bolle

Une conclusion trop facile, estime son avocat. "Cette façon de se saisir de n'importe quel élément pour le retourner systématiquement à charge est insupportable", se serait en effet indigné Jean-Paul Teissonière. Ce dernier va déposer une requête en nullité de sa mise en examen pour enlèvement "dans le courant de la semaine prochaine". Les conseils de Murielle Bolle comptent aussi demander "l'annulation de la garde à vue des 2 et 3 novembre 1984 (lors de laquelle elle avait incriminé Bernard Laroche, ndlr) et de tous les actes qui en sont la conséquence", a précisé Me Teissonnière. Ils invoqueront également la nullité des "actes illicites réintroduits en fraude dans le dossier par le président Simon", magistrat instructeur de 1987 à 1990, a ajouté le conseil, qui envisage un pourvoi en cassation en cas de rejet.





Selon l'accusation, la jeune fille de 15 ans était bel et bien présente lors de l'enlèvement de Grégory et son revirement s'explique par des violences familiales subies à l'époque. Les époux Jacob, aujourd'hui septuagénaires, sont quant à eux soupçonnés d'avoir été les "corbeaux" de l'affaire et d'avoir fomenté le rapt de l'enfant dans le cadre d'un "acte collectif".