Affaire Grégory : d'anciens collègues des époux Marcel et Jacqueline Jacob confirment leur alibi

Comme le rapporte Paris-Match, ce sont huit personnes, "huit retraités, qui attestent de la présence de leurs amis à l'usine Walter Seitz le 16 octobre 1984 de 13h à 21h, soit au moment de l'enlèvement et du meurtre du petit Gregory". Des témoignages qui ont été recueillis par les soeurs de Jacqueline Jacob. Gérard D. est l'un de ces huit témoins. Il a bien attesté sur l'honneur que les époux Jacob étaient au travail ce funeste 16 octobre. Un témoignage pourtant bien fragile au vu de ses confidences auprès du magazine quelques jours plus tard : "Je ne me souviens plus si j’ai vu Marcel et Jacqueline ce jour-là", dit-il.





Alors les enquêteurs, à qui ces déclarations sur l'honneur ont été données, décideront-ils d'entendre ces huit témoins ? Pour l'instant, leurs dires n'ont qu'une valeur symbolique, d'autant qu'une question se pose : même si les époux Jacob étaient bien à l'usine le jour du drame, auraient-ils pu se faire remplacer à leurs postes ou s'éclipser sans que personne ne s'en aperçoive ? Selon Paris-Match, des investigations ont en effet permis de confirmer que des ouvriers de Walter Seitz pouvaient parfois permuter leurs horaires avec ceux d’un collègue ou se faire remplacer sur une machine avec l’accord de l’agent de maîtrise.