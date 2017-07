Affaire Grégory : "Je ne l’ai pas battue", le père de Murielle Bolle donne sa version des faits

Alors que plusieurs témoignages l'accablent, Lucien Bolle, le père de Murielle, contre-attaque. "Ah non, non, non! Je ne l'ai pas battue!, affirme-t-il à nos confrères de Paris Match ce lundi. On s'est expliqué, mais c'est tout." Plusieurs personnes, dont celui d’un cousin de la famille, prétendaient pourtant que la jeune fille, alors âgée de 15 ans, avait été brutalisée par ses parents et sa sœur-Marie-Ange, le soir du 5 novembre 1984.





C'est ce témoignage surprise qui a remis les enquêteurs sur la piste de celle qui à l'époque, n'était qu'une adolescente. "Je peux vous dire que Murielle s’est fait démonter, je veux dire qu'elle a été frappée par plusieurs personnes, elle a pris une sacrée volée. Ca m’attriste encore aujourd’hui", a raconté ce cousin au Parisien.