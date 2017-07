VIDÉO - Affaire Grégory : quand le juge Jean-Michel Lambert parlait en 2014 de son mal-être

Critiqué de toutes parts pour sa gestion chaotique des investigations, son décès intervient au moment même où l'enquête connaît un brutal rebondissement avec les récentes mises en examen des époux Jacob et de Murielle Bolle. Une suite de l'affaire Grégory que le juge Lambert suivait au jour le jour et avec beaucoup d'attention. Contacté à plusieurs reprises par Le Parisien, Jean-Michel Lambert confiait sa conviction : pour lui, il n'y avait rien de nouveau dans l'enquête qui justifiait l'interpellation et la mise en examen des époux Jacob. "Ce n'est pas concluant, c'est parole contre parole", déclarait-il.





Me Jean-Paul Teissonnière, l’avocat de Murielle Bolle, témoin-clé de l’affaire, s’est dit "consterné" par le décès de l’ancien juge, qu’il comptait "faire citer comme témoin". Sa disparition "va au moins compliquer, et peut-être rendre impossible la recherche de la vérité", a-t-il estimé auprès de l’AFP.