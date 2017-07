L'autopsie du juge Lambert aura lieu ce jeudi

Jean-Michel Lambert avait instruit l'affaire Grégory au début de l'enquête, entre 1984 et 1987. Me Thierry Moser, avocat des parents de l'enfant assassiné, Christine et Jean-Marie Villemin, a fait part de sa tristesse sur notre antenne : "Je suis consterné, atterré, triste. C'est un homme que j'ai connu, que j'ai respecté et que je respecte même si nous avions, sur le fond de ce dossier, des analyses totalement différentes."