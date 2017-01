Affaire Kardashian : 200.000 euros retrouvés en liquide, mais toujours pas de bijou

Par ailleurs, es policiers ont, durant leurs perquisitions, retrouvé un peu plus de 200.000 euros en liquide, ainsi qu'un pistolet-mitrailleur et du matériel de filature souvent utilisé par les voyous. On parle là, notamment, de "trackers" et de brouilleurs de balise. Rien, en revanche, sur les bijoux dont a été destituée Kim Kardashian, notamment une bague à quatre millions de dollars et un coffret de bijoux évalué à cinq millions d'euros.





Enfin, une des deux juges d'instruction parisiennes chargées de l'affaire doit décoller pour New York afin d'aditionner la starlette. Un voyage qui aura lieu une fois les mises en examen prononcées.