Affaire Kardashian : les derniers suspects mis en examen

Six personnes soupçonnées d'être impliquées dans le braquage de Kim Kardashian, début octobre à Paris, ont été mises en examen ce vendredi, en fin d'après-midi. Parmi ses six personnes, on trouve Aomar A., né le 2 mai 1956 ; Pierre B, né le 3 septembre 1944; Didier D., né le 15 juillet 1955 ; François D., né le 23 novembre 1962 ; Harminy A. né le 5 septembre 1987. Chacun a mis été mis en examen des chefs de vol avec arme en bande organisée, enlèvement et séquestration, association de malfaiteurs.





Aomar A. a également été mis en examen pour acquisition et détention de munitions, usurpation d'identité, détention de faux documents administratifs et Didier D., de chef d'acquisition et détention d'arme (kalachnikov). François D. a au surplus été mis en examen pour détention de faux documents administratifs.





Enfin, Christiane G., née le 11 mai 1946, a été mise en examen pour complicité de vol avec arme en bande organisée, complicité d'enlèvement et séquestration, détention de munitions de catégorie A ou B, association de malfaiteurs.