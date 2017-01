Affaire Kardashian : trois suspects mis en examen, sept gardes à vue toujours en cours

Sur les dix personnes toujours en garde à vue dans l’affaire Kardachian, trois viennent d’être mises en examen, a appris LCI de source judiciaire, confirmant une information de BFM. L'une d'entre elles, Yunice A., né le 4 août 1953 été mis en examen des chefs de "vol avec arme en bande organisée, enlèvement ou séquestration, association de malfaiteurs". Marcel B, né le 29 août 1952 l'a lui été pour "recel en bande organisée et association de malfaiteurs" et Florus H. né le 1er décembre 1972 pour "complicité de vol avec arme en bande organisée, enlèvement et séquestration et association de malfaiteurs".





Le débat aux fins de placement en détention provisoire, requise par le parquet, n'est pas encore intervenu. Il reste donc encore sept gardés à vue dont le sort (gav levée ou défèrement) sera tranché d’ici demain matin.









Plus d'informations à venir...