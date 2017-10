Affaire Maëlys : "Il ne pourrait pas me mentir jusqu’à ce point-là", ce que le suspect Nordahl L. a dit à sa mère

Il y a une semaine, elle réclamait pouvoir voir son fils afin lui soutirer d'éventuels aveux... Ce mercredi, Christiane, la mère de Nordahl L., a pu s'entretenir avec son fils, principal suspect dans l'affaire de la disparition de la petite Maëlys, introuvable après plus d'un mois de recherches. Elle l'a vu à la prison de Saint-Quentin-Fallavier (Isère), où l'ancien militaire est toujours placé à l'isolement.





Sur RTL, au lendemain de cette entrevue, elle a déclaré avoir la certitude qu'il était innocent : "Il m’a dit : 'Maman, je te le jure, je te l’assure' les yeux dans les yeux. Je le crois. Je pense que s’il était coupable de quelque chose, il aurait la tête qui changerait, il serait différent. Il ne pourrait pas me mentir jusqu’à ce point-là. S’il y avait le moindre doute, je l’aurais ressenti comme différent, mais là non. On s’est embrassé, on s’est pris dans les bras, on était heureux."