Affaire Maëlys : une photo montre "une forme blanche" sur le siège passager de la voiture du suspect

Plus d’un mois et demi après sa disparition, les gendarmes recherchent toujours Maëlys. Si un suspect - Nordahl L., qui clame son innocence -, a été arrêté, les enquêteurs scrutent encore et toujours le moindre indice. La petite fille, âgée de neuf ans, n’a plus donné de signe de vie depuis la nuit du 26 au 27 août et la fête de mariage où elle se trouvait avec sa famille à Pont-de-Beauvoisin (Isère).





Selon les informations de BFM TV, confirmées par une source proche de l’enquête à La Chaîne Info, les gendarmes disposent d’une photo montrant "une forme blanche" sur le siège passager de la voiture du suspect, et qui n’est en aucun cas un quelconque reflet sur pare-brise. Cliché issu d'une caméra de vidéo-protection, et pris vers 3 heures du matin le soir de la disparition de la fillette, confirme cette même source. L'image est de très mauvaise qualité, car à cet instant la nuit est tombée, précise cette source.