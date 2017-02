Affaire Théo : le policier mis en examen pour viol dit ne pas avoir porté de coups de matraque sur les fesses

Un de ses collègues aurait ensuite ceinturé Théo. Tous deux seraient tombés à terre. Il poursuit : "J'usais alors de ma matraque télescopique et lui portais des coups en visant l'arrière des cuisses. L'individu continuait de se débattre, il se retournait, gesticulait en usant de son gabarit musclé, et il parvenait à se relever". L’agent aurait une nouvelle fois fait usage de son arme de défense mais n’évoque aucun coup sur les fesses selon l’hebdomadaire. "Je décidais de porter à l'individu des coups de matraque télescopique en visant ses membres inférieurs dans l'espoir de lui faire perdre l'équilibre et de l'amener au sol. Mon effort portait ses fruits et l'individu basculait à terre. Au sol, il continuait de se débattre continuant de porter des coups de pied. J'ai à nouveau riposté par un coup de télescopique au niveau d'une de ses jambes".





Théo aurait ensuite été emmené au commissariat. C’est là qu’il se serait plaint de douleur au visage et aux fesses. "Je regardais rapidement s'il avait quelque chose au niveau des fesses en tirant son bas de survêtement. Je constatais alors qu'il présentait une plaie saignante. Je n'ai aucune idée de la façon dont cette plaie a été faite", assure le policier. Théo sera transporté à l’hôpital. Les médecins constateront "une plaie longitudinale du canal anal" de 10 centimètres.