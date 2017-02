"Affaire Théo" : le récit édifiant du contrôle d’identité qui a embrasé Aulnay-sous-Bois

Légèrement en retrait de la lutte, le troisième policier se sert d’abord de sa matraque télescopique (de près de 50 cm) pour lui asséner à plat trois ou quatre coups. Puis vient le coup désormais au centre de l’enquête. "Je l’ai vu prendre sa matraque et il me l’a enfoncée dans les fesses volontairement", accuse Théo. Dans son rapport, le policier parle lui de "coups de matraque télescopique en visant ses membres inférieurs dans l’espoir de lui faire perdre l’équilibre et de l’amener au sol". L’arme est entrée dans les chairs de Théo sur une dizaine de centimètres, après avoir transpercé son caleçon, rapporte Le Parisien. Geste accidentel ou volontaire ? C’est ce que la justice devra trancher en s’appuyant sur les images de vidéosurveillance.