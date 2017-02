Affaire Théo : une enquête préliminaire ouverte après de nouvelles accusations visant un des policiers

Quelques heures après que le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux a saisi l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), le parquet vient de lui emboîter le pas. L'enquête, confiée à la même inspection, devra "déterminer l'existence ou non de faits de violences volontaires commis par les fonctionnaires de police à l'occasion de l'interpellation, le 26 janvier 2017, d'une personne susceptible de vendre des stupéfiants", indique le parquet de Bobigny.





Les faits dénoncés par Mohamed K. auraient eu lieu le 26 janvier. Livreur de profession, il aurait été violenté et insulté dans un hall d'immeuble pendant près de 40 minutes par trois agents de police. Parmi eux, celui que tous les habitants du quartier appellent "Barbe Rousse", "le même que celui qui a pénétré Théo avec sa matraque", raconte le jeune homme de 22 ans au L'Obs. Mohamed aurait ensuite été emmené au commissariat pour outrage et rébellion et placé en garde à vue 24 heures où les violences auraient continué. A sa sortie, il est couvert d'hématomes et se voit prescrire 5 jours d'ITT. Sur le coup, le livreur n'aurait pas pris la peine de porter plainte "parce qu'(il) venait de trouver du travail et qu'(il) ne pouvait pas (se) permettre de risquer de le perdre". L'agression de son ami a depuis changé la donne.