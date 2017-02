"Affaire Théo" : viol ou violences, le débat juridique est lui aussi ouvert

D’après le code pénal, "tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol". Il est jugé en cour d’assise, où quinze ans de réclusion peuvent être prononcés. Si cela devait se produire pour l’auteur du coup de matraque, il encourrait 20 ans du fait de sa qualité aggravante de policer.





Toujours selon le code pénal, "les coups et blessures volontaires sont les violences infligées volontairement à une victime. L’auteur a délibérément cherché à blesser sa victime. Et ce même si l’acte n’était pas prémédité". Si plus de huit jours d’incapacité totale de travail (ITT) sont prescrits à la victime (Théo en a reçu 60), les violences sont punies de cinq ans de prison et 75 000 euros d’amende (si l’auteur est dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice de ses fonctions).