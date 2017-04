Affaire Troadec : de nouvelles révélations sur le déroulé précis de la nuit d'horreur

Hubert Caouissin avait commencé par parler de la pluie et du beau temps, des travaux effectués dans sa maison. Et puis il s’est vraiment mis à table, comme on dit dans le jargon … Un flot continu de paroles de près de quatre heures qui donnera un compte-rendu long de 17 pages, consacré, avec un impressionnant sens du détail, aux trois seules heures durant lesquelles il aurait commis, selon ses aveux, l’assassinat de Pascal Troadec, de son épouse Brigitte, et de leurs deux enfants, Sébastien et Charlotte. Le Télégramme révèle ce jeudi le contenu de cette audition du dimanche 5 mars, qui offre des détails jusqu’alors inconnus sur le déroulé précis de la soirée du vendredi 16 février.