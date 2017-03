Affaire Troadec : Hubert C. et Lydie Troadec, un couple réservé, "bizarre", "On ne les voyait presque jamais"

"On allume la télé, et au fur et à mesure, on apprend des choses. Depuis dimanche, les journalistes défilent et nous bombardent de question. Cette affaire, tout le monde la suit depuis le début. Quand vous apprenez que peut-être, le monstre vivait à côté de chez vous, ça fait peur. Il y a la présomption d'innoncence... mais apparement il a avoué alors " dit un riverain.





Sur le lieu-dit de Croas al Lan, tous les habitants évoquent Lydie Troadec et Hubert C. avec les même mots, et rappellent toujours les mêmes anecdotes. "Ce sont des gens réservés, on ne les voyait presque jamais, ils vivaient là, avec leur fils âgé d'une dizaine d'années. Et puis ils ne disaient jamais 'bonjour' alors. C'est sûr, ils étaient bizarres... de-là à imaginer une histoire comme ça" commente l'un d'eux.





"Ils ne prenaient pas soin de leur maison, leur jardin est en friche, avec des herbes très hautes et des animaux. Il y a eu des poules, des canards et des chiens, il paraît qu'ils rentraient même dans la maison. Certains se sont même plaints de la présence de rats dans le jardin!" ajoute un autre.