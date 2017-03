Hubert Caouissin à son fils de 8 ans : "On va te dire que je suis un monstre, mais je vais te dire la vérité"

En outre, Hubert Caouissin aurait raconté, lors de cette même garde à vue, que, la nuit suivante, le couple aurait attendu que le fils soit endormi pour retourner au domicile parental des Troadec, à Orvault, pour nettoyer les traces de sang et faire disparaître les corps. Lydie Troadec serait restée, elle, à l’extérieur de la maison, dans sa voiture, laissant Hubert Caouissin seul et communiquant avec lui par talkies-walkies, pour éviter toute localisation électronique. L’assassin présumé aurait dormi quatre heures dans le lit de Sébastien, le fils de Pascal et Brigitte Troadec, avant de prendre sa 308 pour transporter les corps. Il laissera alors son ADN sur l’appui-tête conducteur.