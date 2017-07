Affaire Troadec : la compagne d'Hubert Caouissin, assassin présumé de la famille d'Orvault, a été remise en liberté

FAIT DIVERS - Lydie Troadec, la compagne de l'assassin présumé de son frère Pascal Troadec, de sa femme et de ses deux enfants, dans la nuit du 16 au 17 février à Orvault (Loire-Atlantique) près de Nantes, a été remise en liberté il y a quelques jours et placée sous contrôle judiciaire. Elle avait été mise en examen en mars pour "modification de l'état des lieux d'un crime et recel de cadavres", des qualifications qui relèvent de la correctionnelle.