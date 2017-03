Affaire Troadec : les recherches dans la "ferme de l'horreur" sont suspendues

Hubert Caouissin a avoué avoir tué les deux parents, Pascal et Brigitte Troadec (49 ans), et leurs deux enfants, Sébastien (21 ans) et Charlotte (18 ans), le 16 février dernier. Il a été mis en examen pour assassinats et atteinte à l'intégrité d'un cadavre. Le suspect a expliqué son geste en évoquant un "soupçon" de "disparition de pièces d'or", lors de la succession du père de Pascal et de Lydie Troadec. Ces pièces auraient dû être partagées, selon lui.





Sa compagne Lydie, sœur de Pascal Troadec, a été mise en examen pour "modification de l'état des lieux d'un crime et recel de cadavres".