Affaire Troadec : recherches en cours dans "la ferme de l'horreur"

On la surnomme déjà la "ferme de l’horreur". Un corps de ferme de 32 hectares au fond d’un vallon situé sur la commune de Pont-de-Buis dans le Finistère. C'est dans ce décor sinistre et isolé que pourraient avoir été démembrés Pascal, Brigitte, et leurs deux enfants, Charlotte et Sébastien Troadec.





Des recherches pour tenter de retrouver les restes des corps sont en tout cas en cours ce mardi chez la sœur de Pascal Troadec, Lydie, et son compagnon Hubert Caouissin, qui a avoué avoir tué les quatre membres de sa belle-famille. Il a été mis en examen lundi à Nantes pour assassinats et atteinte à l'intégralité d'un cadavre. Sa compagne est poursuivie pour modification de l'état des lieux d'un crime et recel de cadavres.