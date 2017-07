Agen : il abandonne son chiot pendant 6 jours sans assez d'eau ni de nourriture

Depuis plusieurs jours, les habitants de la rue Neuve, à Agen, entendaient un animal gémir depuis un appartement. Las, plusieurs d’entre eux ont fini par prévenir la police : arrivée sur les lieux, celle-ci a finalement enfoncé la porte d’un appartement d’où semblaient provenir les cris de l’animal. Les policiers ont alors découvert un chiot de trois mois, apeuré, assoiffé et affamé.





Selon les premières constatations, le propriétaire avait quitté son domicile… six jours plus tôt. En laissant simplement une gamelle d’eau et de croquettes à son animal, de quoi tenir une journée, pas plus. Mercredi, les policiers ont placé l’homme, âgé de 34 ans, en garde à vue. Face aux enquêteurs, ce dernier ne semblait pas prendre en compte la gravité de son geste et a même demandé à récupérer son animal. L'enquête a même démontré que la veille de son arrestation, il était venu relever son courrier dans l'immeuble. Mais ne s'était pas donné la peine de monter jusqu'à son appartement pour aller voir son chiot.