Agression d'un prof juif à la machette : l'ado sera jugé pour tentative d'assassinat terroriste

Yusuf K., 15 ans, sera jugé devant un tribunal pour enfants pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. La juge d'instruction a également retenu la qualification antisémite des faits, précise une source judiciaira, confirmant une information de nos confrères de La Provence. Le jeune homme radicalisé s'était jeté, armé d'une machette, sur un professeur juif qui portait la kippa, Benjamin Amsellem, le 11 janvier 2016. Ce dernier avait été légèrement blessé.





L'adolescent, qui n'avait pas d'antécédents judiciaires et n'était pas dans le radar des services de renseignements, avait rapidement indiqué aux policiers avoir agi "au nom d'Allah" et du groupe Etat islamique (EI). De fait, l'enquête avait été confiée à la justice antiterroriste à Paris. Devant la juge, l'ado avait "totalement assumé les faits" et se montrait un comportement "totalement désinhibé par rapport aux faits", indique Me Fabrice Labi, l'avocat du professeur, à l'AFP.