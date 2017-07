Agression sexuelle et violences en état d'ivresse : les deux rugbymen du Stade français seront jugés à Paris le 29 novembre

Rappel des faits. Dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 juillet, les deux joueurs - Waisea Nayacalevu Vuidravuwalu, 27 ans, et Josaia Raisuqe, 23 ans - accompagnés d’une troisième personne, auraient agressé deux femmes et un homme à la sortie d’une boîte nuit, Quai d'Austerlitz, dans le 13e arrondissement de Paris.





Dimanche, vers 2h50, Lyes, 23 ans, Camille, 23 ans et Jessica, 35 ans et mère de quatre enfants, se trouvent à la sortie d’un bar en train de fumer une cigarette. À ce moment-là, ils voient sortir d’une boîte de nuit trois hommes ivre. Sans raison apparente, ils se dirigent vers le groupe d’amis. "D’un coup, un des hommes a baissé son pantalon et a plaqué Jessica contre un mur tout en lui attrapant les seins", racontait dès dimanche Lyes à LCI. Le jeune homme tente alors de s’interposer pour protéger son amie mais rien n’y fait. L’homme se retourne et assène un violent coup de poing sur le côté droit du visage de Lyes.