Savoie : trouvant sa prison trop sale, il profite de sa permission pour tenter d'être incarcéré à Béziers

Pas de prison à la carte. Un détenu de 25 ans qui souhaitait changer de centre pénitentiaire a été condamné cette semaine à trois mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Béziers. C’est en effet dans le commissariat de la ville de l’Hérault que le détenu au casier déjà bien rempli pour son jeune âge, rapporte Midi Libre, s’est présenté le 3 janvier dernier, bien loin de la prison d’Aiton (Savoie) où il est normalement incarcéré et qu’il aurait dû regagner deux jours plus tôt.





Problème, le détenu ne supporterait plus ses conditions de détention dans la prison savoyarde, dont il dénonce l’insalubrité. "J'avais prévenu la juge, a ainsi déclaré le détenu, cité par Midi Libre. Je lui ai dit que le jour où elle me donnerait une perm', qu'elle ne s'attende pas à ce que je revienne ici", évoquant des rats et des cafards dans la prison d’Aiton.