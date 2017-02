Nord : 2.000 foyers privés d'électricité et un blessé grave après la tempête "Thomas"

L'alerte orange aux vents violents sur le nord de la France vient d'être levée, au terme d'un épisode qui a fait peu de dégâts et un blessé grave. Dans son bulletin publié à 20 heures, Météo France indique que "le vent orienté d'ouest a déjà faibli au cours des trois dernières heures" sur les trois départements concernés par l'alerte, le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme. Des pointes à 130 km/h au Cap Gris-Nez dans le Pas-de-Calais, 100 km/h à Lille-Lesquin et 105 km/h à Abbeville dans la Somme ont été relevées durant la journée.