Alpes-Maritimes : soupçonnées de préparer un attentat, deux adolescentes interpellées

Deux adolescentes de 14 et 17 ans ont été interpellées samedi matin par les services de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), à Nice et dans la commune voisine de Levens. Leur arrestation est liée à une enquête antiterroriste, selon une source judiciaire relayée par l’AFP et confirmée à LCI. Selon nos informations, elles ont été ont été placées en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Pour le moment, aucun détail n’a été donné concernant cette enquête, menée par le parquet antiterroriste de Paris.