Alpes-Maritimes : un détenu simule son suicide puis, armé, agresse des surveillants

Ce jeune homme, âgé de 22 ans et de nationalité roumaine, est en détention depuis un an environ. "Il purge deux peines pour vol et vol en réunion de respectivement un an et cinq mois, continue le représentant pénitentiaire? Il est libérable en mars 2017. C’est un détenu qui n’avait jamais posé de problème. Il était très poli. Il travaillait même au ramassage des poubelles. Pour nous, jusque- là, c’était un détenu modèle".





FO pénitentiaire précise que tous les agents victimes de cette agression devraient porter plainte. "Ils ont été entendus ce mercredi au commissariat. Ils sont très choqués par ce qu’il s’est passé. Certains seront arrêtés quelques jours, voire plus. On ne se remet pas si vite de ce genre de chose. Nous attendons maintenant une réponse pénale pour ces faits. Pour nous, il ne s’agit pas d’une agression mais bel et bien d’une double tentative d’assassinat", conclut le représentant local.





Une enquête a été diligentée par le parquet de Grasse avec notamment une expertise psychiatrique.