Angers : un femme tuée par balles, son fils et son mari placés en garde à vue

Un drame dont on ne connaît pas encore la cause. Lundi soir, dans un pavillon du quartier des Hauts-de-Saint-Aubin, à Angers (Maine-et-Loire), une femme âgée de 36 ou 37 ans a été retrouvée grièvement blessée par balles, révèle Ouest France. Alertés, les secours se sont rendus dans la maison familiale aux alentours de 19 heures. Entre la vie et la mort, la victime n'a pu être sauvée.





Selon les informations du quotidien régional, deux coups de feu auraient été tirés. Mardi soir, le parquet d'Angers confirmait l'ouverture d'une enquête pour homicide, sans pour autant donner le moindre détail sur cette affaire.