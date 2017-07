Anges de la téléréalité : Ricardo devrait savoir lundi s'il conserve la garde de sa petite fille

Vendredi soir, Ricardo Pinto avait été mis en examen pour ce motif et placé sous contrôle judiciaire avec injonction de soin, selon nos confrères. Nehuda serait pour sa part mise hors de cause mais, quoi qu'il en soit, les parents avancent qu'il s'agit d'un "accident malencontreux".





D'après la version du couple, Ricardo a jeté fin juin par énervement son téléphone dans la voiture sur une aire d'autoroute dans un contexte de tension entre eux et l'objet a fini sa course sur le visage du nourrisson. Un geste qui a provoqué une fracture et des ecchymoses à la fillette, qui se trouve toujours hospitalisée dans un service de pédiatrie pour être soignée de ses blessures assez sévères au visage.