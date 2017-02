Skis, VTT, vêtements... 300.000 euros de matériel de montagne volés, les cambrioleurs arrêtés

Un pillage, en règle. Dans la nuit du 1er au 2 février, un magasin de sport du centre-ville de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), était cambriolé. Cinq individus à bord de trois voitures emportaient des skis, des VTT, du matériel de haute montagne, des vêtements de luxe… Le tout pour un montant avoisinant les 300.000 euros. Grâce à la vidéosurveillance, les policiers ont pu analyser les plaques d’immatriculation et remonter jusqu’à un individu résidant à Annemasse.

Son domicile, placé sous étroite surveillance, les a conduits vers un autre logement où le butin était entreposé. Interpellés le 8 février, tous les cinq ont été déférés au parquet et seront jugés en comparution immédiate ce lundi après-midi. Au cours de leur enquête, les policiers se sont aperçus qu’ils étaient aussi recherchés par les gendarmes de Toulouse et de l’office central de lutte contre la délinquance itinérante (OCLDI) pour des faits similaires dans la région de Toulouse, de Lyon et de Chamonix. Ces cinq Roumains auraient aussi pillé des cabinets dentaires.

Au cours de la perquisition, les policiers ont saisi plusieurs biens dérobés qui avaient été reconditionnés. Sans doute pour être revendus rapidement ailleurs.