Antibes : l'offre d'emploi sur Le Bon Coin était fausse, l'arnaque lui coûte 1.900 euros

Faire les poches des chômeurs serait-il en train de devenir le dernier jeu à la mode sur Internet ? De plus en plus de personnes seraient ainsi flouées, à l'image de cet habitant d'Antibes dont Nice-Matin raconte la mésaventure : cet homme, à la recherche d'un emploi, décide de publier une petite annonce sur Le Bon Coin. "Très vite, un individu le contacte et se présente comme un ressortissant français vivant à Boston qui aurait besoin de ses services", détaille le quotidien régional.





Première requête : le faux employeur lui demande de faire quelques achats pour sa femme et ses enfants et lui envoie pour cela un chèque de 2.000 euros. La somme est créditée sur son compte. Mais au même moment, un autre homme l'appelle et se présente comme le comptable du faux employeur.