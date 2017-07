Appel à témoins : Kévin, 16 ans, a disparu à Céret

Mais où est passé Kévin ? Âgé de 16 ans, le jeune homme n’a plus donné de nouvelles à ses proches depuis le vendredi 21 juillet dernier. Ce jour-là, il a quitté le domicile familial sans argent ni papiers d’identité, mais avec son téléphone portable. Il était vêtu d’un tee-shirt fin de couleur noire, à manches longues, et d’un short en jean. La gendarmerie de Céret le recherche activement et fait savoir que Kévin mesure 1,81 m et porte un piercing à l’arcade gauche.