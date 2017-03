Après l'affaire Théo, un policier dénonce ses collègues d'Aulnay-sous-Bois : "Ils aiment casser des gens"

"J’ai honte de travailler à Aulnay", confie à Médiapart un policier du commissariat d'Aulnay-sous-Bois. Le fonctionnaire de Seine-Saint-Denis a accepté de se confier au pure player concernant le scandale qui entoure l'affaire Théo. Début février dernier, cet habitant de 22 ans de la cité des 3000 en Seine-Saint-Denis avait été agressé par quatre policiers. Le policier interrogé affirme que tous ses collègues sont "écoeurés, dégoûtés par ce qui s'est passé". Selon l'homme, "(ses) collègues avaient le droit d’interpeller Théo, ils avaient un motif légitime. Mais pas le reste..."





Le policier, qui se prénomme Serge, n'hésite pas une seconde lorsqu'il s'agit de porter des accusations sur les auteurs de l'agression. "J’ai vu et entendu des officiers de police judiciaire passer leur temps à leur dire d’y aller moins fort, raconte-t-il. C’étaient vraiment des habitués. Dès qu’ils sortaient du commissariat et qu’il n’y avait plus d’autorité derrière eux, ils s’imaginaient être les maîtres dans la rue. Ils faisaient ce qu’ils voulaient, quoi ! Le plus vieux, il n’avait que sept ans de police. On les a un peu lâchés dans la nature..."