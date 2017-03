Après le braconnage de Vince au zoo de Thoiry, un parc animalier envisage de couper les cornes de ses rhinocéros

Depuis la mort de rhinocéros blanc, "tous les parcs animaliers sont en effervescence pour installer ou améliorer les dispositifs de sécurité", a poursuivi la directrice scientifique du plus grand parc animalier d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui fait partie du même groupe que Thoiry. Le Safari de Peaugres abrite 127 espèces (1.200 animaux) et reçoit 300.000 visiteurs par an.





Enlever à titre préventif la corne de cet animal, convoitée par les braconniers qui la revendent au prix de l'or, "c'est une des solutions, avec la vidéo, les alarmes, les systèmes sophistiqués de sécurité qui existent aujourd'hui", a souligné Cécile Dubois.

"Nous avions déjà renforcé notre sécurité il y a quelques années après plusieurs vols de cornes sur des spécimens naturalisés dans des musées. Mais les dispositifs de sécurité ne sont malheureusement pas infaillibles. D'ailleurs, il ne faut pas blâmer les responsables de Thoiry. Personne n'aurait pu prévoir un tel événement... C'est dramatique et consternant."