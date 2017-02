Après les violences à Bobigny, les jeunes du quartier s'organisent pour nettoyer

Dans la nuit de samedi à dimanche, l’association de Bobigny Jeunesse ambitieuse, a lancé la contre-attaque, via un appel à mobilisation "pour nettoyer Bobigny". "On tient à condamner les dégradations et les débordements et on tient à souligner qu'elles ne sont pas à l'initiative des jeunes balbyniens, mais bien de réseaux extérieurs à la ville de Bobigny, et même plus largement, extérieurs à la Seine-Saint-Denis", écrit l’association sur sa page Facebook. Elle appelle à un rassemblement ce dimanche à partir de 10 h à la gare de Bobigny. Une page Facebook a également été créée pour l’évènement. "Suite aux dégradations qui ont suivi le rassemblement pour soutenir Théo et sa famille et demander la Justice, nous lançons cette initiative", y écrit l’association. "Jeunes, moins jeunes, habitants de Bobigny et des quartiers populaires alentours, venez nombreux et nombreuses !"