Val -de-Marne : mystère autour de la mort de deux retraités à leur domicile

Plus loin, dans une autre pièce, les secouristes tombent sur le corps de Serge, le fils d'Yvonne, allongé sur le dos et sans vie. La police est dépêchée sur place et d’après les premières constatations, les deux personnes seraient mortes depuis au moins trois semaines. Des traces de sang sont découvertes sur le corps du fils mais aucune blessure n'est constatée.





Pour les enquêteurs, difficile de tirer des conclusions sur les circonstances de ces décès : "Toutes les pistes sont encore ouvertes. On en saura bien plus lorsque l’analyse toxicologique sera pratiquée". Les deux cadavres ont été transportés à l’institut médico-légal de Paris pour y être examinés. Selon Le Parisien qui a contacté la mairie d’Arcueil, la mère et le fils n’étaient pas suivis par les services sociaux de la ville.