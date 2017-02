Argenteuil : 11 interpellations après des incidents, un journaliste et un chauffeur de bus agressés

Des incidents "sans doute" liés à l’affaire Théo, annonce une source policière à l’AFP. "Mais on ne peut pas l’affirmer pour le moment". Depuis le 2 février et l’arrestation brutale du jeune homme à Aulnay-sous-Bois, de nombreux incidents ont éclaté en banlieue parisienne. Samedi, une manifestation de soutien a dégénéré à Bobigny (Seine-Saint-Denis). Plusieurs véhicules ont été incendiés et des journalistes ont été pris pour cible.