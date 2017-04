Arthur, Français disparu au Bangladesh : sa famille lance un appel à l'aide

Sa mère a attendu deux mois après le dernier mail de son fils, envoyé le 26 janvier depuis la capitale bangladaise Dhaka, pour alerter les autorités. "Je le croyais sur un bateau, j'ai donc patienté, a-t-elle raconté sur France Info. Difficilement, mais j'ai patienté. Je me suis donné deux mois pour ne pas intervenir et ne pas crier... parce qu’à quel moment peut-on être pris au sérieux ? À quel moment c'est grave ? Qu'est-ce que l'on fait si loin de ça ?".





Le centre de crise et de soutien du ministère des Affaires étrangères a depuis été saisi par la famille de sa "disparition inquiétante". Les ambassades françaises de la région ont été informées et se disent mobilisées. Pour les proches, il y a "urgence". Arthur est décrit comme une "force de la nature", "toujours positif" et "assoiffé de découvertes" mais qui est du "genre voyageur organisé", "qui sait d'où il vient et qui sait où il va". "Je pense qu'Arthur a une étoile au-dessus de lui. Et je veux y croire. Il est arrivé jusque-là, et il est en vie quelque part, mais je pense vraiment qu'il faut faire vite", abonde sa mère rongée par l’angoisse et qui l’imagine "enfermé quelque part", ou malade.





Si vous avez des informations qui pourraient aider ses amis et sa famille, vous pouvez les contacter par email : arthurangemissing@gmail.com ou au : + 33 650 86 25 76

Vous pouvez également consulter la page facebook dédiée aux recherches.