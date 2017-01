Assassinat présumé d'une étudiante japonaise à Besançon : une enquête ouverte pour violation du secret de l'instruction

La procureure de la République de Besançon (Doubs) n'a pas apprécié les fuites dans les médias. Mercredi, Edwige Roux-Morizot a annoncé qu'une enquête pour violation et recel de violation du secret de l'instruction avait été ouverte dans l'affaire de l'assassinat présumé d'une étudiante japonaise, disparue dans la nuit du 4 au 5 décembre 2016 à Besançon, dans laquelle l'ex-petit ami chilien de la victime est le principal suspect.





"L'ouverture de cette enquête préliminaire contre X, qui fait encourir un an de prison et 15.000 euros d'amende, s'inscrit dans la volonté clairement affichée d'arrêter l'hémorragie d'informations (diffusées dans les médias) relevant du secret de l'instruction et qui nuit à l'enquête", a souligné la procureure de Besançon, Edwige Roux-Morizot, lors d'une conférence de presse.