"Ateliers du goût" : une dizaine de nouvelles victimes potentielles de l’instituteur de Villefontaine

L’exploitation des supports informatiques saisis dans un faux plafond au domicile de Romain Farina, quelques jours avant son suicide en prison il y a un an, a mis en lumière une impressionnante collection de plus de 500.000 photos et 11.000 vidéos, a appris LCI de source proche de l’enquête, confirmant une information de RTL.





Surtout, selon nos informations, les enquêteurs pensent qu’une dizaine de jeunes enfants, inconnus jusqu’alors dans le dossier, pourraient bien avoir été, eux aussi, les victimes du pédophile. Ce directeur d’école de Villefontaine (Isère) violait ses élèves au cours d’"ateliers du goût" qu’il organisait et qu’il filmait, après avoir bandé les yeux de ses élèves.