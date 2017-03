Attaque d'Orly : les trois militaires de Sentinelle "vont bien"

Cette agression est la quatrième perpétrée à l'encontre de militaires de Sentinelle depuis son déploiement après les attentats de janvier 2015.





En février 2015 à Nice (Alpes-Maritimes), trois soldats en faction devant un centre communautaire juif avaient été agressés au couteau. Un an plus tard, en janvier 2016, à Valence (Drôme), quatre militaires qui se trouvaient devant une mosquée avaient été attqués par un forcené au volant d'une voiture. Enfin, il y a un peu plus d'un mois, le 3 février 2017, au Carrousel du Louvre, un homme s'est précipité vers une patrouille en brandissant des machettes.