Attaque à l’aéroport d’Orly : qu’est-ce que la fiche "J" ?

La fiche "J" est émise par la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) et donne aux forces de l’ordre la conduite à adopter en cas de contrôle d’identité de la personne concernée. Elle permet notamment les interpellations d'un individu par les services de la police judiciaire. Et se trouve ainsi dépositaire d'une plus grande force que la fiche S, qui se résume à une attention particulière des services d'ordre.





Un élément qui permet peut-être d’expliquer pourquoi l’assaillant d’Orly, qui faisait l’objet d’un contrôle judiciaire pour un vol à main armé, a tiré sur des policiers peu avant 7h à Garges-lès-Gonesse, alors qu'il faisait l'objet d'un contrôle routier.