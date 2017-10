Attaque à Marseille : Anour H., l'autre frère de l'auteur, et sa femme arrêtés en Suisse

Après l'Italie, l'enquête sur l'attaque au couteau à Marseille s'oriente désormais vers la Suisse. Deux Tunisiens ont en effet été arrêtées en Suisse, ce mardi. On en sait un peu plus sur leur identité. Il s'agit d'Anour H., un autre frère de l'auteur de l'attaque, et de sa femme. C'est précisement de l'autre côté de la frontière italienne que l'individu avait élu domicile. D'après le Corriere della Serra, qui site des sources policières, l'homme se serait lui aussi radicalisé, à l'instar du frère cadet, Anis H., arrêté en Italie samedi.





Ce dernier était activement recherché depuis l’attaque sur le parvis de la Gare Saint-Charles. Sa cavale a pris fin le week-end dernier à Ferrara, une ville du nord de l’Italie. Et si les enquêteurs se focalisent sur Anis H., le frère cadet d’Ahmed H., l’auteur de l’attentat de Marseille, ce n’est pas anodin. Expulsé d’Italie vers la Tunisie en 2014, car sans papiers, l’homme s’était ensuite enrôlé chez les combattants de l’organisation Etat islamique. De là, il a "fait le jihad en territoire syro-irakien avec une expérience de caractère militaire", affirme le directeur de l’antiterrorisme italien, Claudio Galzerano.