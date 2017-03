Attaque à Orly : ce que l’on sait de l’assaillant "très déterminé" qui a été abattu

Comme l’a indiqué François Molins, l’individu avait été remarqué plus tôt dans la matinée à Vitry-sur-Seine, "pour un car-jacking et l'irruption dans un bar, proférant des menaces pour ceux qui y étaient." Lors d'un contrôle routier à Garges-lès-Gonesse samedi à 6h55, l'assaillant a présenté ses papiers avant "de tirer en direction de la tête d'un policier". À 8h22, il est entré dans l'aéroport d'Orly et a pointé "son revolver sur la tempe de la militaire". Il a alors lancé : "Posez vos armes, main sur la tête. Je suis là pour mourir par Allah".





Juste avant l'attaque, Ziyed Ben Belgacem avait jeté au sol un sac contenant un bidon d'hydrocarbures. Il a été retrouvé sur lui 750 euros, un exemplaire du coran, un paquet de cigarettes et un briquet et, à son domicile, de Garges-lès-Gonesse (Val d'Oise) quelques grammes de cocaïne et une machette.





"Il y avait une volonté très forte de sa part d'aller jusqu'au bout", a souligné François Molins. Après que la militaire se soit baissée pour se dégager, les militaires ont tiré trois fois sur Ziyed Ben Belgacem. Le "troisième tir a été létal", a expliqué le procureur. Pour le moment, les circonstances de son passage à l'acte ne sont pas connues. "Son parcours violent, avec quatre passages à l'acte en 1h30, interroge sur ses motivations", a déclaré François Molins. Pour le parquet, qui a ouvert une enquête notamment pour tentative d'homicide et d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, l'agression d'Orly est en tout cas le terme d'un "parcours violent et destructeur".