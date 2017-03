Attaque à Orly : les images et vidéos postées par les passagers durant la pagaille

Sur certaines vidéos-amateur, les premiers signes d’inquiétude sont visiblent peu de temps après les faits. Les taxis et VTC ne parviennent pas à récupérer leurs clients et certaines personnes commencent à paniquer. D’autres sont confinées dans la partie ouest de l’aéroport. Grâce à des photos ou des vidéos, ils tentent de rassurer leurs proches, et rapidement, ils pointent du doigt le manque de communication.