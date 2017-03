Attaque à Orly : ce que l’on sait de l’homme abattu

Selon l'AFP, il était fiché "J" au Fichier des personnes recherchées (FPR), c'est-à-dire qu'il était recherché par la police judiciaire. Son casier judiciaire comporte "neuf mentions" pour des faits de droit commun dont des vols à main armée et du trafic de stupéfiants. "Détecté comme radicalisé", il avait fait l'objet en 2015 d'une perquisition administrative, qui "n'avait rien donné", a précisé une source policière. Il avait aussi plusieurs dizaines de mentions au fichier de police TAJ (traitement d'antécédents judiciaires).





Comme l’a indiqué le ministre de l’Intérieur Bruno Le Roux, l’individu avait été remarqué plus tôt dans la matinée à Vitry-sur-Seine, "pour un car-jacking et l'irruption dans un bar, proférant des menaces pour ceux qui y étaient." "On peut relier son identité‚ à un contrôle d'identité‚ à 6h50 à Garges-Lès-Gonesse, un contrôle qui a mal tourné", a ajouté Le Roux. C'est justement à Garges-lès-Gonesse, dans le Val-d'Oise, que le suspect habitait : on a appris en milieu de journée qu'une perquisition était menée à son domicile. Pour le moment, les motivations de l’assaillant ne sont pas connues.