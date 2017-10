Attaque au couteau à la gare de Marseille : Mauranne et Laura, les deux victimes, étaient cousines

La cité phocéenne est en deuil. Deux jeunes femmes ont été tuées à coups de couteau dimanche sur le parvis de la gare Saint-Charles à Marseille par un homme qui a crié "Allah Akbar", selon des témoins, avant d'être abattu par des militaires.





Au lendemain des faits, on en apprend un peu plus sur les deux victimes. Selon nos informations, il s’agit de deux cousines. Nos confrères de La Provence révèlent que, Mauranne, 20 ans, était étudiante en troisième année à la fac de médecine de Marseille, et était originaire d'Eguilles, dans le pays d'Aix. Sa cousine Laura, 21 ans, était quant à elle étudiante en école d'infirmière et vivait à Rilleux-la-Pape, près de Lyon. Cette dernière était venue à Marseille pour passer le week-end avec sa cousine.